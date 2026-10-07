Die streng limitierten Aromat-Chips von Zweifel waren ein Verkaufshit. Nun lässt der Zürcher Snack-Riese seine Fans mit einer Videobotschaft hoffen. Kommen die Kult-Chips tatsächlich zurück?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die limitierten Aromat-Chips von Zweifel waren innert zwei Wochen ausverkauft

Nun arbeitet das Unternehmen laut einer Sprecherin «mit Hochdruck am Comeback»

Ob und wann die Chips tatsächlich zurückkehren, ist offen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Plötzlich waren sie da – und genauso schnell wieder weg: die Aromat-Chips des Zürcher Snack-Herstellers Zweifel, die er in Zusammenarbeit mit dem multinationalen Konzern Unilever, dem die Streuwürze seit 2000 gehört, entwickelt hat. Das Produkt kam Ende November 2025 in den Handel – und löste schweizweit einen riesigen Hype aus.

Tausende wollten die streng limitierte Kreation probieren. Am Tag der Markteinführung bildeten sich vor den Filialen der Detailhändler meterlange Schlangen. Die Folge: Innert weniger Tage waren die Chips ausverkauft. Mit diesem Ansturm hatte selbst Zweifel nicht gerechnet. «Die damals produzierte Menge war ursprünglich für 16 Wochen vorgesehen», sagt Zweifel-Sprecherin Anita Binder (49) gegenüber Blick. Aber nix da.

«Team arbeitet mit Hochdruck am Comeback»

Eigentlich müsste ein derart gefragtes Produkt nun dauerhaft ins Sortiment. Ob das möglich sei, werde geprüft, hiess es von Binder noch im vergangenen Dezember. Jetzt schürt der Chips-Riese mit einem Videoclip auf Instagram neue Hoffnungen. In der ersten Episode der «Operation Comeback» trauert eine Zweifel-Angestellte den Aromat-Chips hinterher. Und sie ist nicht allein: Zum Trost liest sie die zahlreichen Kommentare im Netz, die auf eine Rückkehr drängen. Selbst das gut gemeinte Angebot ihres Kollegen – ein hartgekochtes Ei mit Aromat – kann sie nicht aufmuntern.

«Das kann so nicht weitergehen – wir müssen etwas machen!», findet deshalb ein anderes Gspändli. «Schau mal: Es war eine limitierte Auflage. Und wir haben gar nicht die Kapazität für eine volle Produktion», erklärt er seiner trauernden Kollegin. Aber vielleicht liesse sich zumindest eine kleine zweite Auflage stemmen. Ihre Antwort: «Jaaaaromat! Wir müssen sofort loslegen.» Dann der Dämpfer. Aus dem Off sagt derselbe Kollege: «Es wird nie passieren.»

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Ja, was denn nun? Kommen die Aromat-Chips zurück – und wenn ja, dauerhaft? Dazu sagt Sprecherin Binder auf Anfrage: «Das Team arbeitet derzeit mit Hochdruck am Comeback.»

Einige Herausforderungen gelte es aber noch zu lösen. Etwa die Verfügbarkeit: Nach dem riesigen Ansturm müsse sichergestellt werden, dass möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten die Chance hätten, die Chips zu probieren. «Deshalb können wir aktuell noch nicht bestätigen, ob und wann die Aromat-Chips tatsächlich zurückkommen», sagt Binder. Dass Zweifel ein mögliches Comeback derart aufwendig inszeniert, ist allerdings kaum Zufall. Die Chips-Fans würde es jedenfalls freuen: In der Kommentarspalte wird das Unternehmen für die Initiative abgefeiert. Am morgigen Donnerstag will Zweifel das Geheimnis in einem weiteren Videoclip lüften.