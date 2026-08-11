Ein Bancomat an der Weinbergstrasse 161 in Zürich sucht einen neuen Mieter! Für 520 Franken monatlich kann der Geldautomat bei der ehemaligen Credit Suisse-Filiale am Schaffhauserplatz gemietet werden. Schweizweit sind die Automaten aber ein Auslaufmodell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bancomat an Zürcher Weinbergstrasse für 520 Fr. monatlich zu mieten

Standort mit guter Sichtbarkeit, aber Bancomaten verlieren in der Schweiz Bedeutung

SNB: Zahl der Bancomaten von 7300 im Jahr 2020 auf 6000 (2026) gesunken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Dieses Inserat auf der Immobilienplattform Immoscout24 fällt auf! Zwischen teuren Single-Apartments und in die Jahre gekommenen Häusern ist ein Bancomat ausgeschrieben. Für 520 Franken im Monat kann man sich einen Geldautomaten an der Weinbergstrasse 161 in Zürich-Unterstrass mieten. Das Finanzportal Inside Paradeplatz hat zuerst darüber berichtet.

Der Bancomat steht im Gebäude einer ehemaligen Filiale der Credit Suisse. An bester Lage, direkt beim viel befahrenen Schaffhauserplatz. Beworben wird die aussergewöhnliche Immobilie mit dem Titel «Ihr neuer Bancomaten-Standort an der Weinbergstrasse». Sie ist unter der Rubrik «Hobbyraum» aufgeführt. «Der Standort bietet eine gute Sichtbarkeit und ist sowohl für Passanten als auch für Kunden bequem erreichbar», heisst es weiter. Und: «Der Bancomat an gut frequentierter Lage ist ab sofort verfügbar.»

Bancomaten sind ein Auslaufmodell

Die Chance, dass da schnell ein Interessent zuschlägt, ist allerdings klein. Denn Bancomaten sind im Bankenland Schweiz ein Auslaufmodell. Ob der klassische Geldautomat überhaupt noch eine Zukunft hat, ist unklar. Der Rückgang des Bargeldgebrauchs, neue Kundengewohnheiten und alternative Lösungen setzen die Betreiber der Geräte unter Zugzwang. Entsprechend ist die Anzahl der Bancomaten in der Schweiz seit Jahren rückläufig.

Laut Zahlen der Schweizerischen Nationalbank gibt es hierzulande noch gut 6000 Automaten für den Bargeldbezug. 2020 waren es noch knapp 7300 – ein Rückgang von 18 Prozent innert fünf Jahren. Das ist vor allem eine Folge der abnehmenden Nachfrage nach Bargeld: Postfinance etwa registrierte bei den Transaktionen an ihren 777 Postomaten 2025 ein Minus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schon in den Vorjahren sei ein ähnlicher Rückgang beobachtet worden, sagte ein Sprecher der Post-Tochter.