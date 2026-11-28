Aldi, Lidl und Denner bieten die Autobahnvignette für rund 20 statt 40 Franken an. Man muss zuvor aber bei den Discountern einkaufen. Die Spielregeln sind allerdings nicht überall die gleichen.

Darum gehts Lidl verkauft die Vignette am 1. und 2. Dezember ab 70 Franken Einkauf für 19.90 Franken pro Stück

Aldi verkauft ab 100 Franken Einkauf eine Klebe- oder E-Vignette für 19.99 statt 40 Franken

Denner gibt pro 100 Franken Einkauf einen Bon für die Vignette zum Preis von 19.95 Franken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Kampf um die Kundschaft im wichtigen Weihnachtsgeschäft ist spätestens mit dem Black Friday lanciert. Die Discounter Aldi, Lidl und Denner greifen dabei zu einem speziellen Lockmittel: der Schweizer Autobahnvignette. Statt der regulären 40 Franken zahlen Autofahrer bei den Discountern nur knapp die Hälfte.

Das Kalkül dahinter liegt auf der Hand: Mit einem Produkt, das viele Autofahrer ohnehin kaufen müssen und das überall regulär gleich viel kostet, lassen sich Kunden in die Filialen locken. Und zwar ausgerechnet zu jener Jahreszeit, in der die Einkaufswagen besonders voll sind und das Portemonnaie locker sitzt. Wer seinen ohnehin geplanten Wocheneinkauf mit dem Vignettenkauf verbindet, kann profitieren.

Aber aufgepasst: Die Spielregeln unterscheiden sich je nach Discounter erheblich. Blick hat bei den drei Detailhändlern nachgefragt.

Bei Lidl ist die Einkaufshürde am tiefsten

Lidl setzt die Hürde für den Bezug einer vergünstigten Vignette deutlich tiefer an als seine beiden Konkurrenten. Bereits ab einem Einkauf von 70 Franken können sich Kundinnen und Kunden die Autobahnvignette zum Aktionspreis von 19.90 Franken sichern. Bei Aldi und Denner müssen sie 30 Franken mehr ausgeben.

Allerdings müssen sich Autofahrer sputen: Die Aktion läuft lediglich am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Dezember, in sämtlichen Schweizer Lidl-Filialen. Und: Die Stückzahl ist begrenzt. Ist der Vorrat aufgebraucht, ist Schluss mit dem Vignetten-Schnäppchen. Nach den beiden Aktionstagen verkauft Lidl die Vignette wieder zum regulären Preis von 40 Franken.

«Die enorme Beliebtheit der Aktion im letzten Jahr hat uns gezeigt, wie sehr unsere Kundinnen und Kunden diesen Mehrwert schätzen», sagt Bram Van der Valk, Chief Customer Officer bei Lidl Schweiz, zu Blick. Seit Dezember 2022 führt Lidl solche Aktionen regelmässig durch.

Bei Aldi gibts auch die E-Vignette günstiger

Aldi verlangt einen Mindesteinkauf von 100 Franken. Dafür gibts die Autobahnvignette für 19.99 Franken. Interessant: Die Aktion gilt sowohl für die klassische Klebevignette als auch für die elektronische Variante. Letztere lässt sich auch als Gutschein erwerben und damit etwa zu Weihnachten verschenken.

Wer gleich mehrere Autos besitzt oder die ganze Verwandtschaft mit günstigen Vignetten eindecken möchte, muss allerdings aufpassen: Pro Einkauf gibt Aldi nur eine vergünstigte Vignette ab.

Der Discounter hat die Autobahnvignette seit über zehn Jahren im Angebot. Sie sei für viele Menschen in der Schweiz ein relevantes Alltagsprodukt, begründet die Medienstelle von Aldi Suisse die Aktion.

Denner: Erst einkaufen, dann Vignette abholen

Bei Denner funktioniert die Aktion anders. Wer zwischen dem 26. und dem 29. November für 100 Franken bei Denner einkauft, erhält einen Vignetten-Bon. Pro 100 Franken Einkaufswert gibts einen solchen Bon. Wer also für 200 Franken einkauft, erhält zwei.

Einlösen lassen sich die Bons erst ab dem 1. Dezember und bis zum 9. Dezember. Dann kostet die Autobahnvignette lediglich 19.95 statt 40 Franken. Sorgen um einen möglichen Engpass müssen sich Autofahrer laut Denner nicht machen. «Nein, wir haben genügend Vignetten vorrätig», sagt Mediensprecher Thomas Kaderli auf die Frage nach einer limitierten Stückzahl.

Denner beansprucht übrigens für sich, die Vignetten-Aktionen vor über zehn Jahren als erster Discounter in der Schweiz lanciert zu haben.