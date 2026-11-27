Die Rabattschlacht rund um den Black Friday läuft auf Hochtouren. Die grossen Schweizer Elektronikhändler ziehen eine positive Zwischenbilanz. Bei einem von ihnen dürfte sogar der Umsatzrekord vom Vorjahr purzeln.

Darum gehts Interdiscount und Galaxus ziehen eine positive Zwischenbilanz zum diesjährigen Black Friday

Brack Alltron meldet für die Black Week einen Umsatzanstieg im oberen einstelligen Prozentbereich

Der Non-Food-Umsatz wird auf 450 Millionen Franken geschätzt, Einkäufe verlagern sich ins Netz

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Heute Freitag findet der älteste und bekannteste Tag in der mittlerweile grossen Familie der Rabattaktionstage – von Black Week über Singles Day bis Cyber Monday – statt: Der Black Friday lockt wieder unzählige Schnäppchenjäger vor die Tür oder ins Internet. Wie sehr haben sie dieses Jahr zugeschlagen? Blick liefert ein erstes Fazit.

Bei der Coop-Tochter Interdiscount zeigt man sich auf Anfrage erfreut über den bisherigen Verlauf des grossen Rabatttags. Besonders gefragt sind Gaming-Produkte, Laptops, Fernseher und Haushaltsgeräte. Auch beim Konkurrenten Galaxus ist man zufrieden. Am stärksten zugelegt haben gegenüber dem Vorjahr die Bereiche Beauty, Heimwerken und Garten.

Bei Brack Alltron liegt der Umsatz der gesamten Black Week im «oberen einstelligen Prozentbereich» über jenem des Rekordjahres 2025, wie ein Sprecher gegenüber Blick mitteilt. Der Black Friday sei zwar nach wie vor der umsatzstärkste Tag der Woche, wachse aber weniger stark als die übrigen Aktionstage.

Stationärer Handel verliert weiter

Julian Zrotz (39) von der Onlineplattform Blackfridaydeals rechnet dieses Jahr mit einem Umsatz von 450 Millionen Franken im Non-Food-Detailhandel – gleich viel wie im Vorjahr. Damit dürfte der Abwärtstrend der letzten beiden Jahre gestoppt sein. Allerdings verschieben sich die Einkäufe weiter ins Internet: Während der stationäre Handel 10 Millionen Franken verlieren dürfte, legt der Onlinehandel um denselben Betrag zu.

Zahlen der Raiffeisenbank zeigen, dass es diesen Black Friday bislang acht Prozent mehr Zahlungstransaktionen gab als im Vorjahr. Besonders fleissig zückten die Schweizer ihre Debitkarten: Hier beträgt das Plus 10,5 Prozent. Bei den Twint-Zahlungen sind es rund drei Prozent.