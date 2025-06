Mit besserem Essen, grösseren Sitzen und neuer First Class will die Swiss wieder zum Luxusflieger avancieren. Jetzt setzt die Lufthansa-Tochter noch einen drauf und lanciert einen eigenen alkoholischen Luxus-Drink.

Darum gehts Neuer Luxus-Cocktail: Ab Juli serviert Swiss den exklusiven «Swiss Alpine Essence» in der First und Business Class.

Der Drink ist inspiriert von der «alpinen Frische» der Schweiz.

Bald auch für alle Gäste: Ab September wird er auch in der Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen erhältlich sein.

Immer wieder wird Kritik von Vielfliegern und Geschäftsreisenden am Premium-Anspruch der Swiss laut. Vergangenen Herbst zog Bulgari-CEO Christophe Babin (65) über die Lufthansa-Tochter her, verglich sie mit der Billigairline Easyjet. Wenig später folgte der Zürcher Unternehmer und FDPler Ruedi Noser (64) und Werber Frank Bodin (63), die den Service und das Essen der Fluggesellschaft öffentlich bemängelten.

Die Antwort von Swiss: CEO Jens Fehlinger (44) verspricht Verbesserungen. Neue Sitze, besseres Essen – und ein eigener Cocktail.

Ganz genau. Ein Luxus-Cocktail! Ab Juli wird der Drink «Swiss Alpine Essence» auf allen Langstreckenflügen serviert – gratis und à discrétion für die Premium-Gäste der First und Business Class, wie die Swiss am Mittwoch mitteilt.

Später sollen ihn auch die Passagiere in der Holzklasse probieren können: Ab September wird das Getränk auch in der Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen angeboten, als Teil des kostenpflichtigen Swiss-Saveurs-Sortiments.

Inspiriert von der Schweiz: Schoggi darf also nicht fehlen

Den Cocktail hat Swiss in Zusammenarbeit mit der 29-jährigen Sarah Madritsch entwickelt, Chef de Bar im Zürcher Luxuslokal Igniv by Andreas Caminada. Aber was ist drin in dem edlen Tropfen?

Laut Madritsch kombiniert der Drink trockenen weissen Wermut mit Holunderblüten, Minze, weissem Kakao und Zitrus- und Kräuternoten. Die Barkeeperin erklärt: «Wir wollten für die Passagiere ein Geschmackserlebnis schaffen, das alpine Frische mit Leichtigkeit vereint – wie man sie in der Schweizer Natur erleben kann.»

Madritsch, die bereits als «Barkeeperin des Jahres» ausgezeichnet wurde, fügt hinzu: «Ich bin stolz auf das Ergebnis und es ist ein einzigartiges Gefühl, dass unsere Kreation nun bald als erster Swiss-Cocktail um die Welt fliegt.»