Nach Vontobel zieht 2027 auch die Cembra Bank aus Zürich weg: Der neue Hauptsitz wird in Baden AG sein. 660 Jobs wandern in den Aargau ab. Mit dem Abgang der Bank Vontobel verliert der Finanzplatz Zürich bereits 1500 Stellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cembra verlegt Hauptsitz 2027 von Zürich nach Baden AG, betrifft 660 Angestellte

Neue Büros bieten modernere Technik, bessere Verkehrsanbindung und Energieeffizienz

Bank Vontobel zieht bis 2030 mit 1500 Jobs von Zürich nach Baar ZG

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Stadt Zürich verliert schon wieder eine Bank – und damit Jobs, Steuereinnahmen und Prestige: Cembra will ihren Hauptsitz von Zürich-Altstetten nach Baden AG verlegen. Der Umzug ist für Herbst 2027 geplant, wie das Finanzinstitut in einer Mitteilung schreibt. Cembra beschäftigt in der Schweiz 800 Angestellte. 660 davon arbeiten künftig vom Aargau aus – und nicht mehr am Finanzplatz Zürich.

Neues Zuhause der Bank soll der Gebäudekomplex Konnex im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord werden. Cembra verspricht sich davon «eine modernere Arbeitsumgebung mit zeitgemässer Gebäudetechnik und energieeffizientem Betrieb», wie es heisst. Auch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr habe bei der Wahl eine Rolle gespielt.

«Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebung langfristig zu unserer Unternehmenskultur, unseren Zielen und den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden passt», sagt Cembra-Chef Holger Laubenthal. Mit Baden schaffe man dafür die optimalen Voraussetzungen. Für die Kundschaft soll sich durch den Kantonswechsel wenig ändern. Sie werde weiterhin über fünf Hubs und das Partnernetzwerk in der ganzen Schweiz betreut.

Auch Bank Vontobel weg

Dieser Abgang dürfte in Zürich hohe Wellen schlagen. Denn erst vor wenigen Wochen hat die Bank Vontobel ihren Umzug kommuniziert. Die traditionsreiche Bank zieht mit ihrem Hauptsitz in die steuergünstige Gemeinde Baar ZG um. Dort entsteht bis 2030 ein nigelnagelneuer Campus. 1500 Angestellte sollen künftig dort arbeiten. Und nicht wie bisher in der Zwinglistadt. Das passt der FDP nicht, sie stellt dem Zürcher Regierungsrat kritische Fragen.

Bislang arbeiten die 1500 betroffenen Angestellten verteilt über die ganze Stadt Zürich an insgesamt sieben Standorten. Von diesen bleibt bloss der zentralste übrig – jener am Bleicherweg. Diesen Standort hübscht die Bank zu einer modernen Kundenfiliale auf, in der künftig gut 300 Mitarbeitende tätig sein werden. Ein Trostpflaster für Zürich.