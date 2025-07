In Südtirol erhebt ein Bauer einen Wegzoll für Wanderer. Für 50 Meter Weg verlangt er 5 Euro, um gegen Massentourismus zu protestieren. Die Gemeinde prüft rechtliche Schritte gegen das umstrittene Drehkreuz. In Iseltwald BE macht man mit einem Kreuz viel Geld.

1/5 Seit dem Wochenende erhebt ein Bauer in St. Cristina eine Gebühr von 5 Euro für Wanderer. Foto: Facebook

Darum gehts Südtiroler Bauer installiert Drehkreuz auf Wanderweg, verlangt 5 Euro Gebühr

Protest gegen rücksichtslose Touristen, besonders beliebt bei Instagram-Wanderern und Influencern

Zwischen 2000 und 4000 Wanderer nutzen den Weg täglich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Südtirol ist ein Wanderparadies. An schönen Sommertagen sind die Wanderwege entsprechend voll. Touristinnen und Touristen vergnügen sich in der Natur. Sie sind laut und lassen ihren Abfall liegen. Das passt vielen Einheimischen nicht. Vor allem Bauern leiden unter den negativen Folgen der vielen Wanderer.

Einem Bauern aus St. Cristina im Grödnertal (I) hats nun den Hut gelupft. In einer Nacht- und Nebelaktion hat er auf einem Wanderweg, der mitten über sein Land führt, eigenhändig ein Drehkreuz installiert. 5 Euro muss ab sofort bezahlen, wer das Kreuz passieren will, wie der italienische TV-Sender Rai berichtet – für gerade einmal 50 Meter Weg.

Das Drehkreuz will er als Protest gegen rücksichtslose Touristen verstanden haben. Und als symbolischen Warnschuss: «So gehts nicht weiter!», sagte er dem Sender. Der betroffene Wanderweg ist vor allem bei Instagram-Wanderern und Influencern beliebt. Vom Weg aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Geislerspitzen, einem der beliebtesten Fotosujets Südtirols. Zwischen 2000 und 4000 Wandervögel nutzen den Weg pro Tag. Sie fahren mit der Bahn hoch, machen ihre Fotos und gehen wieder.

Chinesen und Amis drehen beim Kreuz um

Die Drehkreuz-Aktion kommt zu Beginn der wichtigen Hauptsaison nicht überall gut an. Der italienische Alpenverein (CAI) nennt den Schritt «heikel», spricht aber auch Verständnis für die Wut der Anwohner aus. Präsident Carlo Alberto Zanella sagte gegenüber der «Bild»: «Viele Leute gehen einfach über die Wiesen der Bauern, statt auf den Wegen zu bleiben, und hinterlassen ihren Abfall.» Es gehe vor allem um chinesische und amerikanische Touristen.

Das Drehkreuz scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen. Zahlreiche Wanderer zahlen die 5 Euro nicht und kehren um. Dumm für den Bauern: Auch bei der Gemeinde kommt das Drehkreuz nicht gut an. Sie prüft rechtliche Schritte. Gemeindepräsident Carlo Zanella klärt in den kommenden Tagen ab, ob das umstrittene Kreuz überhaupt aufgestellt werden darf. Und ob es dazu eine Baubewilligung gebraucht hätte.

Drehkreuz spült Iseltwald 244'000 Franken in die Kasse

Das Drehkreuz als Mittel gegen nervige Touristen scheint Schule zu machen. In Iseltwald BE etwa macht man positive Erfahrungen mit einem Kreuz am Schiffsteg. Einen Fünfliber muss bezahlen, wer den Steg betreten und dort ein Selfie fürs Familienalbum oder die Insta-Story machen will.

Dies ist vor allem bei Gästen aus dem asiatischen Raum sehr beliebt. Eine wunderbar kitschige Liebesszene im Netflix-Hit «Crash Landing on You» ist der Grund, dass plötzlich Tausende von Touristen ans Ufer des Brienzersees strömen. Die schweizweit einmalige Selfiegebühr brachte der 400-Seelen-Gemeinde 2024 satte 244'000 Franken ein. Die Gemeinde verneint aber, damit Kasse zu machen. Und verweist auf die Kosten für den Betrieb einer Toilette für die Touristen.