Das Schloss Klingenberg in Homburg TG ist aber seit Jahren verlassen. Zum Kaufpreis kommen zusätzlich hohe Restaurierungs- und Unterhaltungskosten hinzu. Gleich zwei Schweizer interessieren sich für den historischen Bau.

Thurgauer Mega-Schloss steht seit Jahren leer – und ist jetzt zu haben

Darum gehts Das Schloss Klingenberg in Homburg TG steht derzeit für 6 bis 7 Millionen Franken zum Verkauf

Das einzige Barockschloss des Kantons bietet 1000 Quadratmeter Wohnfläche

Nathalie Benn

Ein Anwesen wie dieses kommt nicht alle Tage auf den Immobilienmarkt: In der beschaulichen Gemeinde Homburg im Kanton Thurgau steht ein Schloss zum Verkauf. Darüber berichtete zuerst die «Thurgauer Zeitung». Das Schloss Klingenberg – errichtet im romantischen Baustil des Barock – verfügt über eine Wohnfläche von gut 1000 Quadratmetern. Das ganze Grundstück misst aber fast so viel wie vier Fussballfelder!

Zu haben ist das Anwesen inklusive Scheune, Pferdestall, Kapelle, Parkplätze und Obstbaumwiese für 6 bis 7 Millionen Franken, erklärt der zuständige Immobilienmakler – der selbst Schlossherr ist – gegenüber der Zeitung. Für die Grösse und die «bemerkenswerte Ausstattung, die sich sehen lassen darf» fast schon ein Schnäppli. Der Bau steht aber auch schon seit vier Jahren leer. Die bisherigen Eigentümer haben das Anwesen im Jahr 2005 erworben, sind gemäss dem Makler aber mittlerweile nach England ausgewandert. Eine Nachbarin schaue derzeit zum Rechten.

Zwei Schweizer Interessenten

Zum Kaufpreis kommen ausserdem einmalige siebenstellige Restaurierungs- und schätzungsweise sechsstellige Unterhaltungskosten pro Jahr hinzu, so der Makler und Geschäftsführer der Nobilis Estate AG. Es brauche nicht nur Geld, sondern auch Mut und Personal, lautet sein Urteil.

Momentan gebe es nach mehrfachen Absagen zwei Interessenten. Beide seien aus der Schweiz, aber nicht aus dem Thurgau.

Schweizer Schlösser sind Ladenhüter

Seit rund anderthalb Jahren sucht auch Hans Gysin (71) händeringend nach einem neuen Besitzer für sein Schloss Thorenberg ob Littau LU. Seine Kinder hätten kein Interesse daran, sagte er im September 2024 zu Blick. Die 3350 Quadratmeter Grundstücksfläche und gut 270 Quadratmeter Wohnfläche gibt es für 2,2 Millionen Franken. Aber immer wieder würden Interessenten in letzter Minute abspringen. Mittlerweile hat Gysin die Immobilienfirma Doris Bader Immobilien AG mit dem Verkauf beauftragt. Das Inserat ist nach wie vor aufgeschaltet – das Schloss ist also noch immer nicht in neue Hände gekommen.

Wieder zum Verkauf – oder wohl eher immer noch – steht auch das luxuriöse Château El Masr in Cologny GE. Die Kosten für den noblen Bau aus 1883 im Tudor-Stil liegen aber deutlich höher: Die Preisvorstellungen der auf exklusive Immobilien spezialisierten Firma Crown Real Estate mit Sitz in Genf liegen bei 55 Millionen Franken.