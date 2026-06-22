Wo die Schwitze-Hitze zum Wochenstart richtig zuschlägt

Auch diese Woche erwarten uns wieder hochsommerliche Temperaturen und Hitzetage. «Nur gelegentlich ziehen Schleierwolken durch», prognostiziert Meteo News auf X für den Montag. Sonnencreme ist zum Wochenstart also ein Muss. Der Blick auf das Regenradar verrät zudem: Bis auf kleine lokale Gewitter bleibt es trocken.

Die Hitzewarnung des Bundes gilt weiterhin bis Samstagabend. Ausgenommen sind nur Süd- und Südwestbünden, das südliche Wallis, das Urner Oberland, ein kleiner Streifen im Kanton Waadt und Teile des Kantons Bern.

Der Blick auf die Temperaturprognosen von Meteo News zeigt: In Basel, wo das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) weiterhin vor grosser Hitzegefahr warnt, werden heute bis zu 36 Grad erwartet. Einige Wettermodelle gehen sogar von bis zu 38 Grad in Basel aus.

Auch Sitten VS ist mit Temperaturen um 36 Grad ein Hitze-Hotspot, gefolgt von Lugano im Tessin und Aarau. Angenehmere Temperaturen findest du dagegen in Davos und St. Moritz GR vor. Ansonsten wird es schwierig, der Schwitze-Hitze zu entkommen.