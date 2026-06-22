DE
FR
Abonnieren
Auf diese Symptome musst du achten
1:08
Hitzschlag-Gefahr steigt:Auf diese Symptome musst du achten

Schwitzen bis zum Umfallen?
Wo die Glut-Hitze zum Wochenstart richtig zuschlägt

Diese Woche wird die Schweiz von einer Hitzewelle heimgesucht. Die wichtigsten Entwicklungen an der Wetterfront erfährst du im Ticker.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/4
Diese Woche wird es richtig heiss in der Schweiz.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News
vor 33 Minuten

Sende uns deine Hitze-Eindrücke

Mega-Andrang in der Badi, Ausnahmezustand im Büro oder deine besten Tricks für Abkühlung: Wir wollen deine Hitze-Eindrücke! Schicke uns Fotos und Videos schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.

06:21 Uhr

Wo die Schwitze-Hitze zum Wochenstart richtig zuschlägt

Auch diese Woche erwarten uns wieder hochsommerliche Temperaturen und Hitzetage. «Nur gelegentlich ziehen Schleierwolken durch», prognostiziert Meteo News auf X für den Montag. Sonnencreme ist zum Wochenstart also ein Muss. Der Blick auf das Regenradar verrät zudem: Bis auf kleine lokale Gewitter bleibt es trocken. 

Die Temperaturen für den Montag.

Die Hitzewarnung des Bundes gilt weiterhin bis Samstagabend. Ausgenommen sind nur Süd- und Südwestbünden, das südliche Wallis, das Urner Oberland, ein kleiner Streifen im Kanton Waadt und Teile des Kantons Bern.

Ein Grossteil der Schweiz ächzt diese Woche unter der Hitze.

Der Blick auf die Temperaturprognosen von Meteo News zeigt: In Basel, wo das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) weiterhin vor grosser Hitzegefahr warnt, werden heute bis zu 36 Grad erwartet. Einige Wettermodelle gehen sogar von bis zu 38 Grad in Basel aus.

Auch Sitten VS ist mit Temperaturen um 36 Grad ein Hitze-Hotspot, gefolgt von Lugano im Tessin und Aarau. Angenehmere Temperaturen findest du dagegen in Davos und St. Moritz GR vor. Ansonsten wird es schwierig, der Schwitze-Hitze zu entkommen.

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen