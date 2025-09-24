Sehr nass und grau hat der Herbst in dieser Woche gestartet. An trübe Aussichten müssen wir uns bis Freitag auch weiterhin gewöhnen. Zum Wochenende hin kann es sogar die ersten Schneeschauer geben.

Der Herbst ist da – und hat wegen eines Höhentiefs trübe Wetteraussichten im Gepäck. Während es zu Beginn der Woche noch kräftig geschüttet hat, schauert es zumindest von Mittwoch bis Freitag nur noch gelegentlich. Das ist aber schon der einzige Lichtblick des unbeständigen Herbstwetters.

Denn in einem zeigen sich die Aussichten beständig: Es bleibt grau. «Bei vielen Wolken ist der Himmel grösstenteils bedeckt», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteo News zu Blick. Die Temperaturen verbleiben bis Freitag zwischen 12 und 14 Grad. Das heisst: Warme Übergangsjacke und Regenschirm nicht vergessen.

Schneeschauer am Wochenende

Zum Wochenende hin wird es hingegen spannender. Denn die Schneefallgrenze sinke auf Höhen um 2000 Meter, teilweise auch etwas darunter, erklärt der Meteorologe.

So dürfte es auch am Gotthardpass, der auf etwa 2100 Meter Höhe liegt, am Freitag und Samstag Schneeschauer geben. Diese blieben jedoch überschaubar, betont Perret. Er ordnet ein: «Für die Jahreszeit ist die Schneefallgrenze nicht so wahnsinnig tief.»

Ab Sonntag wird es sonniger

Neben den ersten Schneeschauern schenkt uns das Wochenende auch mehr Sonne. Diese lässt sich zwischendurch immer mal blicken. Das hartnäckige Höhentief zieht langsam ab. Besonders ab Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche wird das Wetter freundlicher.

Bei Temperaturen zwischen 16 und 17, im Süden sogar um die 20 Grad wird der Start in den Herbst schon angenehmer. Und wie sieht es danach aus? «Noch ist noch nicht ganz klar, ob uns ab Dienstag ein neues Höhentief erreicht, das wieder wechselhaftes Wetter bringt. Ein Hoch kommt aber definitiv nicht», weiss Meteorologe Perret.