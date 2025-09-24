Der hohe Wasserstand des Luganersees zwingt die Schifffahrt im südlichen Teil des Sees am Mittwoch zur Einstellung. Intensive Regenfälle haben den Seespiegel stark ansteigen lassen, was den Schiffsverkehr unter der Staumauerbrücke von Melide erschwert.

Aufgrund des angestiegenen Wasserpegels des Luganersees war die Durchfahrt unter der Staumauerbrücke von Melide erschwert. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Schifffahrt im Südbecken des Luganersees wegen Hochwasser ausgesetzt

Regenfälle erschweren Durchgang unter der Staumauerbrücke von Melide

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Aufgrund des hohen Wasserstands muss die Schifffahrt im Südbecken des Luganersees am Mittwoch ausgesetzt werden. Die intensiven Regenfälle auf der Alpensüdseite haben den Seespiegel stark ansteigen lassen.

Dadurch werde der Durchgang der Schiffe unter der Staumauerbrücke von Melide erschwert, teilte die Schifffahrtsgesellschaft des Luganersees am Mittwoch mit.

Wasserstand zu hoch

Meteo Schweiz hat für den Wochenstart vielerorts vor Regen gewarnt. Besonders die Voralpen und Alpensüdseite waren betroffen.

Aufgrund der intensiven Regenfälle in den letzten Stunden steige der Wasserstand des Sees weiter an, so die Schifffahrtsgesellschaft. Einige wenige Verbindungen ins Südbecken würden jedoch aufrechterhalten, schrieb die Schifffahrtsgesellschaft weiter. Die Fahrten im Nordbecken würden wie gewohnt durchgeführt.