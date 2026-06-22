Wie geht es deinen Pflanzen bei der Hitze?
Die Hitze bringt nicht nur Mensch und Tier ganz schön ins Schwitzen – auch die Pflanzen und Äcker leiden unter den extremen Temperaturen. Bist du Landwirt oder Hobbygärtnerin? Schicke uns Fotos, Videos und Nachrichten schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.
Sende uns deine Hitze-Eindrücke
Mega-Andrang in der Badi, Ausnahmezustand im Büro oder deine besten Tricks für Abkühlung: Wir wollen deine Hitze-Eindrücke! Schicke uns Fotos und Videos schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.
Schon 24 Grad in Basel um 8 Uhr
Zeit für ein Znüni und einen weiteren Zwischenstand bei den Temperaturen. Laut den von SRF Meteo ausgewerteten MeteoSchweiz-Daten hat das Thermometer in weiteren Orten die 20-Grad-Marke geknackt. Und in anderen Orten nähern sich die Temperaturen immer mehr den 25 Grad an.
Um 8 Uhr hat auch Bern die 20-Grad-Marke geknackt: Hier herrschten bereits 23,4 Grad. Auch in La Chaux de Fonds NE ist man mit 20,8 Grad über die Marke geklettert. In Payerne kletterte das Thermometer bereits auch auf 21,7 Grad. Und in Sitten VS erreichte die Temperatur 22,4 Grad.
In den Orten, die bereits um 6 Uhr die 20-Grad-Marke erreicht hatten, geht es mit den Temperaturen kontinuierlich bergauf. So wurden in Basel um 8 Uhr bereits 24 Grad erreicht! In Chaumont NE und Neuenburg ging die Temperatur auf 23,7 Grad hoch. Dicht darauf folgte Genf mit 23,6 Grad. Im Süden herrschten in Locarno 24,8 Grad und in Lugano 23,7 Grad.
«Fahre in den Wald, damit sich der Hund erleichtern kann»
«Braune Wiesen wohin das Auge reicht», schreibt eine Blick-Leserin. Nach ihrem morgendlichen Spaziergang auf der der Braunauer Höhe im Thurgau hat sie ein Foto von der vertrockneten Anhöhe geschickt.
Sie selbst wohnt in einer Dachwohnung – seit Tagen herrschen dort 27 bis 29 Grad. Wie hält man solche Gluthitze im eigenen Zuhause aus? «Abkühlung verschaffen Ventilatoren, nasse Tücher davor und auf mir drauf. Ein kaltes Bad hilft auch», so die Tipps der Leserin.
Mit ihrem Hund geht sie nur noch morgens zwischen 5 und 7 Uhr spazieren – wenn die Temperaturen gerade noch erträglich sind. Das nächste Gassigehen steht erst um 21.30 Uhr an. «Dazwischen fahr ich mit dem Auto kurz in den Wald, damit sich der Hund erleichtern kann und manchmal sitzen wir ne Weile im kühlen Keller. Wirklich unerträglich diese Hitze», meint die Leserreporterin.
So sehr schwitzt die Schweiz heute
Auch am Dienstag ist wieder Schwitzen angesagt. Sonnencreme und eine gut gefüllte Trinkflasche sind jetzt ein absolutes Muss. Sonniges Wetter mit Quellwolken erwarten uns, so die Prognose von Meteo News. Am Rhein und in den Bergen kann es lokal auch mal etwas schauern oder gewittern. Im Mittelland herrscht hingegen trockene Hitze. Bei Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad und schwacher Bise heisst es am Dienstag: Gut durchhalten und viel abkühlen.
Bereits am Montag purzelten an einigen Orten in der Schweiz die lokalen Juni-Rekorde. Und in Basel kam man dem Schweizer Junirekord bereits auf 0,3 Grad nah. Das Thermometer erreichte bis um 17 Uhr 36,6 Grad. Der Rekord aus dem Jahr 1947 liegt bei 36,9 Grad. Ob es hier am Dienstag wohl einen neuen Rekord geben könnte? Das bleibt abzuwarten. Wie aussergewöhnlich die aktuellen Hitzewerte sind, hat SRF-Wetterchef Thomas Bucheli erklärt.
Hier wurde die 20-Grad-Marke bereits um 6 Uhr geknackt
Kaum ist die Sonne aufgegangen, kletterte das Thermometer an mehreren Orten in der Schweiz bereits über die 20-Grad-Marke. Das zeigen Daten des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz), die von SRF Meteo veröffentlicht wurden. An der Spitze im Hitze-Ranking stand zu diesem Zeitpunkt Locarno TI mit 24,2 Grad, gefolgt von Lugano TI mit 23,4 Grad. Auf dem dritten Platz folgte Chaumont NE mit 22,2 Grad, dicht gefolgt von Neuenburg mit 22,1 Grad.
In Bad Ragaz SG startete der Dienstag mit 21,7 Grad, in Basel und St. Gallen kletterte das Thermometer auf 21,6 Grad. Auch in Zürich wurden 21,4 Grad gemessen, während es in Altdorf UR und Luzern gerade noch für die 20 Grad reichte.
Doch das ist nur der Anfang. Im Tagesverlauf geht es mit dem Temperaturen steil nach oben. Schon kurz vor 7 Uhr warnt Meteo Schweiz vor grosser Hitzegefahr der Stufe 4 in Basel, im Bezirk Cossenay VD, in Nidau BE, Genf und Martigny VS. In der Zentralschweiz, im Nordosten, Westen und Teilen des Südens wird vor erheblicher Hitzegefahr der Stufe 3 gewarnt.
Hitze-Patienten im Inselspital
Die Hitze ist anstrengend für unseren Körper. Und für manche zu viel. «In den vergangenen Tagen haben wir einige Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Beschwerden behandelt, insbesondere mit Kreislaufproblemen sowie vereinzelt mit Symptomen eines Hitzeschlags», sagt Beat Lehmann, Klinikdirektor a.i. Universitätsklinik für Notfallmedizin vom Inselspital Bern zu Blick.
Die Betroffenen konnten rasch stabilisiert werden. Besonders Ältere haben mit der Hitze zu kämpfen. «Ebenfalls empfindlich auf Hitze reagieren Säuglinge und Kleinkinder, da ihre Temperaturregulation noch nicht vollständig entwickelt ist.»
Hier wurden Juni-Rekorde geknackt
In Payerne VD wurde der bisherige Allzeit-Juni-Temperaturrekord gerade geknackt. Im Juni 2022 wurden in dem Städtchen 34,9 Grad gemessen. Am Montagnachmittag wurde diese Temperatur mit 36,1 Grad deutlich übertroffen.
Auch an anderen Orten gab es neue Rekorde:
- Wynau AG (36,1 Grad)
- Visp VS (35,9 Grad, eingestellt)
- Nyon VD (35,3 Grad)
- Bern/Zollikhofen (34,9 Grad)
Dies ist nur ein provisorischer Überblick und könnte sich in den nächsten Tagen nochmals ändern.
Auf den Schweizer Junirekord fehlten am Montag in Basel hingegen nur 0,3 Grad. Das Thermometer erreichte bis um 17 Uhr 36,6 Grad. Der Rekord aus dem Jahr 1947 liegt bei 36,9 Grad.
Geschäft boomt wegen Gluthitze
Während viele Menschen unter den hohen Temperaturen leiden und am Arbeitsplatz ins Schwitzen geraten, kann Monika Langenegger (62) entspannt bleiben. Die 62-Jährige arbeitet in der Administration des Burgdorfer Unternehmens Life-Water – und das bei angenehmen 23 Grad.
Doch die Hitzewelle macht sich auch dort bemerkbar. Denn: Das Unternehmen liefert Wasserspender und andere Getränke an Firmen und Privatpersonen. Wegen der Gluthitze boomt das Geschäft. Besonders von Baustellen kamen extrem viele Bestellungen rein.
Wie wird die Hitze auf der Baustelle bewältigt?
Jan Lirgg ist Polier bei Meyer Gartenbau Teufenthal. «Es ist überall heiss auf der Baustelle», sagt er im Gespräch mit Blick. Er hält sich mit einem UV-Shirt kühl, das er alle 30 Minuten nass macht. Viel Trinken ist ein Muss, darum trägt Lirgg einen sogenannten «Hydration Bag». Früh anfangen und zeitig Feierabend machen, sei, wenn möglich, auch von Vorteil.
Basel knackt 35-Grad-Marke
Um kurz vor 15 Uhr hat die Region Basel, Basel-Land die 35-Grad-Marke geknackt. Die aktuelle Temperatur beträgt 35, 1 Grad wie aus Daten des Bundes hervorgeht, die von «SRF Meteo» veröffentlicht wurden.
Der Allzeit-Junirekord in Basel beträgt 36,9 Grad (gemessen am 27.06.1947). Meteorologen gehen davon aus, dass der Rekord am ehesten in der Region Basel geknackt wird.
In Bern ist es aktuell 33,4 Grad heiss. Auch Payerne VD belegt mit 33,7 Grad die oberen Plätze und in Zürich beträgt der Wert 31,9 Grad.
In der Höhe ist es deutlich angenehmer. In Davos (1500 Meter über Meer) klettert das Thermometer aktuell auf 25 Grad.
Bund weitet Gefahrenstufe 4 auf weitere Regionen aus
Eine massive Hitzewelle überrollt die Schweiz. Lokal kann es bis zu 38 Grad heiss werden. Nun hat der Bund die Gefahrenstufe 4 auf weitere Regionen ausgeweitet. Während vergangene Woche Gefahrenstufe 4 für die Region Basel, Basel-Landschaft, Leibstadt-Frick AG und Schwarzbubenland SO galt, warnt Meteo Schweiz ab Montag auch in weiteren Teilen vor Kreislaufbeschwerden und Unwohlsein. Betroffen sind:
- Teile des Unterwallis
- Teile des Mittelwallis, unter anderem Sitten
- Region Nidau-Ins BE
- Estayaver FR
- Grosse Teile des Kanton Waadt
- Kanton Genf
Die Warnung gilt bis am Samstagabend um 20 Uhr.