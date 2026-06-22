Schon 24 Grad in Basel um 8 Uhr

Zeit für ein Znüni und einen weiteren Zwischenstand bei den Temperaturen. Laut den von SRF Meteo ausgewerteten MeteoSchweiz-Daten hat das Thermometer in weiteren Orten die 20-Grad-Marke geknackt. Und in anderen Orten nähern sich die Temperaturen immer mehr den 25 Grad an.

Um 8 Uhr hat auch Bern die 20-Grad-Marke geknackt: Hier herrschten bereits 23,4 Grad. Auch in La Chaux de Fonds NE ist man mit 20,8 Grad über die Marke geklettert. In Payerne kletterte das Thermometer bereits auch auf 21,7 Grad. Und in Sitten VS erreichte die Temperatur 22,4 Grad.

In den Orten, die bereits um 6 Uhr die 20-Grad-Marke erreicht hatten, geht es mit den Temperaturen kontinuierlich bergauf. So wurden in Basel um 8 Uhr bereits 24 Grad erreicht! In Chaumont NE und Neuenburg ging die Temperatur auf 23,7 Grad hoch. Dicht darauf folgte Genf mit 23,6 Grad. Im Süden herrschten in Locarno 24,8 Grad und in Lugano 23,7 Grad.