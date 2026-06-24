Von wegen Abkühlung – Die Hitze breitet sich aus!

Und? Gut geschlafen? Bei der Hitze schwer vorstellbar. Auch in der Nacht blieb es heiss. Und Abkühlung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es wird noch schlimmer! Heute sind bis zu 35 Grad möglich, morgen sogar bis zu 37 Grad. Darum gilt ab Donnerstag auch für die Regionen Zürich, Luzern, Solothurn, Schaffhausen, Aargau und Teile Berns neu die Gefahrenstufe 4 von 5 in puncto Hitze.

Der Bund warnt vor möglichen Kreislaufbeschwerden und rät dazu, mindestens 1,5 Liter pro Tag zu trinken – «am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke».

Und weiter schreibt MeteoSchweiz: «Meiden Sie körperliche Anstrengungen zur heissesten Tageszeit. Kontakt zu gefährdeten Personen in der Umgebung halten. Keine Personen oder Tiere im geparkten Auto zurücklassen.»