Am Freitag ist eine Jugendliche bei heftigen Unwettern in der Stadt Zürich von einem herabfallenden Ast getroffen worden. Nun ist sie im Spital verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jugendliche (†16) stirbt nach Ast-Unfall während Unwetter in Zürich

Unfall an Feldeggstrasse, sechs weitere Verletzte bei Mythenquai

Stadtpolizei untersucht Todesursache mit Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag ist eine Jugendliche bei heftigen Unwettern in der Stadt Zürich von einem herabfallenden Ast getroffen worden. Nun ist sie im Spital verstorben.

Schutz & Rettung Zürich und die Stadtpolizei Zürich informierten am Freitag gemeinsam, dass im Kreis 8, an der Feldeggstrasse 4, eine Jugendliche (†16), während eines Unwetters von einem herabfallenden Ast getroffen und in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden war. Sie ist am Samstag im Spital verstorben, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt.

Der genaue Unfallhergang sowie die Todesursache werden durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt. Am Mythenquai im Kreis 2 waren am Freitag zudem sechs weitere Personen durch umstürzende Bäume leicht verletzt worden.