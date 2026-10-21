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Wilder Ritt bei Zappalot
Hast du schon mal einen Kuh-Grand-Prix verfolgt?

Leider haben wir Schweizer kein eigenes Formel-1-Rennen. Dafür haben wir aber etwas Umweltfreundlicheres: Den Flumser Kuh-Grand-Prix.
Publiziert: vor 38 Minuten
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