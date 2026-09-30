Eigentlich könnte man annehmen, dass die Englischkenntnisse der Schweizer Jugend aufgrund der Social-Apps und der Popmusik aus dem englischsprachigen Raum gut sein müssten. Doch unsere «Jung, wild & sexy»-Kiddos beweisen uns, dass das Gegenteil der Fall ist.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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