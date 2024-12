Während Videodreh Brücke in Brasilien stürzt ein

Schock-Moment für Elias Junior. Der Lokalpolitiker aus Aguiarnópolis in Brasilien dreht gerade ein Video, in dem er die Behörden auf den schlechten Zustand der Brücke aufmerksam machen will. Dann fängt sie plötzlich an, einzustürzen.