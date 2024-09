Beladen mit Feuerwerkskörpern und Munition Luxus-Yacht explodiert und brennt aus

Eine 30 Meter lange Luxus-Yacht brennt in der Marina del Rey von Los Angeles lichterloh. Augenzeugen berichten von einer Explosion, bevor das Schiff in Flammen aufging. An Bord sollen sich Patronen und Feuerwerkskörper befunden haben.