Komödie wird in Sekunden zum Drama Mann verschluckt sich im Kino – Heimlich-Griff rettet sein Leben

Eine witzige Filmszene wird in einem Kinosaal in China zum Drama. Ein Mann verschluckt sich an seinem Essen und droht zu ersticken. Ein anderer Kinobesucher erkennt zum Glück rasch den Ernst der Lage und rettet ihm mit dem Heimlich-Griff das Leben.