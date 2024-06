Tierquälerei in New York Polizei rettet sechs Pitbull-Welpen aus Rucksack

Polizisten entdeckten sechs dehydrierte Pitbull-Welpen in einer Tasche bei einer Frau, die sie illegal an einer Strassenecke in Queens verkaufen wollte. Glücklicherweise konnten die Kleinen gerettet werden. Die Händlerin wurde wegen sechsfacher Tierquälerei angeklagt.