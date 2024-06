Brutale Attacke im Garten Wildes Känguru greift unerwartet zweijähriges Kind an

Das Video wurde am vergangenen Samstag in New South Wales, Australien, von einer Überwachungskamera aufgenommen. Ein wütendes Känguru attackiert ein kleines Mädchen im eigenen Garten. Der Vater greift in letzter Sekunde ein und rettet es vor weiteren Verletzungen.