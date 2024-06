Ein wahr gewordener Albtraum Mann erwacht mit Kobra in Boxershorts

Einen buchstäblichen Albtraum musste ein Mann in Rayong, Thailand, erleben. Als er am 8. Juni von einem Schläfchen aufwacht, spürt er etwas Lebendiges in seiner Hose. Eine Kobra suchte wohl einen warmen Platz und nistete sich in seinen Boxershorts ein.