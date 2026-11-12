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Vor der Küste Floridas
Schiff grösser als die Titanic versenkt

Der einst schnellste Luxusliner der Welt, die SS United States, wurde im Golf von Mexiko versenkt. Das Projekt kostete 13,5-Millionen Dollar.
Publiziert: vor 2 Minuten
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