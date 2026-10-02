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Am Altar: Bräutigam nennt die Braut beim Namen seiner Schwester
Schlimmster Fehler von allen
Bräutigam sagt am Altar den falschen Namen
Das schlimmste, was einem Bräutigam am Tag seiner Hochzeit passieren kann ist, wenn er seine Braut beim falschen Namen nennt.
Publiziert: vor 16 Minuten
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