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Stuntman-Flucht geht schief
Dieb springt durch Fenster und vergisst ein Detail

Ein Dieb in Oklahoma (USA) springt Anfang Oktober durch ein geschlossenes Fenster, um zu fliehen. Doch sein Plan scheitert.
Publiziert: vor 16 Minuten
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