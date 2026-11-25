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«Nona Revolucionit»: Oma klebt Sticker auf Polizeischilder
Polizei ist machtlos
Albanerin wird zur «Oma der Revolution»
In Albanien wird weiterhin demonstriert. Nun mustert sich eine ältere Frau zur neuen Ikone. Die Seniorin geht mit ihren Sticker-Aktionen viral.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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