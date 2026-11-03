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Tödlicher Unfall in Nepal
Zwei Helikopter crashen ineinander

In Nepal kommt es zu einem tragischen Unfall: Zwei Helikopter kollidieren während der Landung und stürzen ab. Ein Tourist verliert dabei sein Leben.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Unfälle in der Fliegerei
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