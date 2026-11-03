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Helikopter-Kollision in Nepal: Tourist stirbt in Everest-Region
Tödlicher Unfall in Nepal
Zwei Helikopter crashen ineinander
In Nepal kommt es zu einem tragischen Unfall: Zwei Helikopter kollidieren während der Landung und stürzen ab. Ein Tourist verliert dabei sein Leben.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
Unfälle in der Fliegerei
1:14
Schreckmoment nach Landung
Flugzeug rammt Passagierbrücke mehrmals
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Pilot war alkoholisiert
Kleinflugzeug crasht mitten auf eine Kreuzung
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