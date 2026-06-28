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Kanada: Bär geht auf Frau und Hund los
Minutenlange Verfolgung
Bär geht auf Frau und Hund los
Schreckmoment im kanadischen Kananaskis: Ein Grizzlybär nähert sich einer Frau und ihrem Hund. Er lässt sich von lauten Schreien nicht verscheuchen.
Publiziert: 12:05 Uhr
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