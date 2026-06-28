DE
FR
Abonnieren

Minutenlange Verfolgung
Bär geht auf Frau und Hund los

Schreckmoment im kanadischen Kananaskis: Ein Grizzlybär nähert sich einer Frau und ihrem Hund. Er lässt sich von lauten Schreien nicht verscheuchen.
Publiziert: 12:05 Uhr
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen