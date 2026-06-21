DE
FR
Abonnieren

Auch Julia ist machtlos
Katze spielt bei Aufführung mit Romeos Haaren

In der Türkei sorgt eine Katze bei einer russischen Aufführung von «Romeo und Julia» für Chaos: Sie spaziert lässig auf die Bühne, spielt mit Romeo und begeistert das Publikum.
Publiziert: 12:46 Uhr
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen