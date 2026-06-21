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Ausland
Türkei: Katze stiehlt Show bei «Romeo und Julia»-Ballett
Auch Julia ist machtlos
Katze spielt bei Aufführung mit Romeos Haaren
In der Türkei sorgt eine Katze bei einer russischen Aufführung von «Romeo und Julia» für Chaos: Sie spaziert lässig auf die Bühne, spielt mit Romeo und begeistert das Publikum.
Publiziert: 12:46 Uhr
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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