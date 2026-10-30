DE
FR
Abonnieren

Sie wollte nicht nur trinken
Überwachungskamera der Bar hält dreiste Aktion fest

Ein Drink ist offenbar nicht das einzige, auf das es diese Dame abgesehen hat. Mit ihrer dreisten Aktion sorgt sie in England für Schlagzeilen und geht viral.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Weitere virale Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen