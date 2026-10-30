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Viral
Matlock: Frau klaut Tischlampe in der Bar Krak
Sie wollte nicht nur trinken
Überwachungskamera der Bar hält dreiste Aktion fest
Ein Drink ist offenbar nicht das einzige, auf das es diese Dame abgesehen hat. Mit ihrer dreisten Aktion sorgt sie in England für Schlagzeilen und geht viral.
Publiziert: vor 1 Minute
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