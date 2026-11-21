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Indonesien: Zwei Männer prügeln sich während Morgengebet
Von wegen Nächstenliebe
Zwei Männer prügeln sich während Morgengebet
Früh am Morgen geht es in dieser Moschee in Jakarta ab. Inmitten des Gebets gehen zwei Gläubige aufeinander los. Der Grund dafür ist absurd.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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