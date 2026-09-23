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Im gestreckten Galopp
Ausgerissene Pferde krachen in Töfffahrerin

In Indonesien prallen zwei ausgebüxte Pferde mit einer Töfffahrerin zusammen. Ein Video zeigt den heftigen Unfall. Alle Beteiligten können sich aufrappeln.
Publiziert: 13:32 Uhr
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