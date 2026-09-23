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Junger Puma versetzt San Francisco in Schrecken
Polizei stellt sich dem Tier
Puma versetzt San Francisco in Schrecken
Schock in San Francisco: Ein Puma streift durch den Stadtteil Outer Sunset. Die Polizei steht vor einer schwierigen Aufgabe.
Publiziert: 08:33 Uhr
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