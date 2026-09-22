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Influencer Frankie LaPenna kämpft gegen humanoiden Roboter
Historisches Duell im Ring
Kampf-Roboter geht auf Influencer los
In San Francisco trat Influencer Frankie LaPenna gegen den humanoiden Roboter «Terminator» an. Laut Veranstalter «REK» ist das Duell historisch.
Publiziert: vor 50 Minuten
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