Emirate wollen ihn nicht Brite (34) darf nicht einreisen – wegen Tattoos

Es ist bereits seine vierte Reise nach Dubai. Dieses Mal erlebt der Brite Jordan Howman aber eine regelrechte Odyssee, als er am Flughafen ankommt. Am Ende wird der 34-Jährige wieder in seine Heimat zurückgeschickt. Der Grund: seine Gesichtstattoos.

Publiziert: vor 27 Minuten