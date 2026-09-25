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Dutzende Stiche
Bienenschwarm attackiert Mädchen (12) gnadenlos

Alptraum auf dem Schulweg: In Brasilien ist eine 12-Jährige auf dem Weg in den Unterricht, als sie von einem Bienenschwarm angegriffen wird.
Publiziert: 09:57 Uhr
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