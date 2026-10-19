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China: Mädchen stürzt fast von Hängebrücke
Vater reagiert blitzschnell
Mädchen stürzt fast von Hängebrücke
In der chinesischen Provinz Zhenjiang rutscht ein elfjähriges Mädchen von einer Hängebrücke. Nur noch an einem Sicherheitsseil baumelt sie in 100 Metern Höhe.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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