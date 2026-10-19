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Vater reagiert blitzschnell
Mädchen stürzt fast von Hängebrücke

In der chinesischen Provinz Zhenjiang rutscht ein elfjähriges Mädchen von einer Hängebrücke. Nur noch an einem Sicherheitsseil baumelt sie in 100 Metern Höhe.
Publiziert: vor 1 Minute
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