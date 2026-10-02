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Schock während Show
Akrobatin stürzt in die Tiefe

Horrorunfall im chinesischen Lingnan Impression Park: Eine Akrobatin stürzt 4,5 Meter in die Tiefe. Offenbar versagte das Sicherungsseil.
Publiziert: vor 1 Minute
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