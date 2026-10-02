DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Viral
China: Akrobatin stürzt 4,5 Meter in die Tiefe
Schock während Show
Akrobatin stürzt in die Tiefe
Horrorunfall im chinesischen Lingnan Impression Park: Eine Akrobatin stürzt 4,5 Meter in die Tiefe. Offenbar versagte das Sicherungsseil.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
News Ausland
0:44
Emirates-Flug nach Istanbul
Im Airbus A380 regnets plötzlich von der Decke
0:55
Sturm flutete Strassen
Hai schwimmt durch Wohngebiet
0:44
Dutzende Personen an Bord
Fähre steht vor Ferieninsel in Flammen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen