Bagger und Wachturm attackiert Betrunkener Elefant randaliert in Dorf

In einem kleinen Dorf im Norden Indiens hat am vergangenen Wochenende ein Elefant für Chaos gesorgt. Der Dickhäuter soll zuvor Schnaps aus einem Fass getrunken haben und sei dann durchgedreht. Forstbeamte und Polizisten schafften es, das Tier in den Wald zurückzujagen.

Publiziert: 16:47 Uhr