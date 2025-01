Touristen schreien in Panik Riesenkaiman attackiert Ausflugsboot

Gefährliche Begegnung in bolivianischen Gewässern: Am vergangenen Donnerstag griff ein riesiger Kaiman ein Touristenboot an. Der Vorfall in der Nähe des Dorfes Santa Rosa, südöstlich von La Paz, wurde von einem Zeugen gefilmt.