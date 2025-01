Illegaler Tierhandel Baby-Affe bei Kontrolle in Kiste entdeckt

Am Busbahnhof in Antalya entdeckten Sicherheitsmitarbeitende bei einer Routinekontrolle einen Baby-Affen, der in einer Holzkiste eingesperrt war. Der Affe wird nun tierärztlich betreut und kann sich im städtischen Zoo von seinem traumatischen Erlebnis erholen.

Publiziert: 17:21 Uhr