Tödlicher Unfall in Oberrüti AG 20-jähriger Autofahrer verstirbt noch vor Ort

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in Oberrüti AG ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer kollidierte heftig mit einem anderen Auto und verstarb noch an der Unfallstelle. Rettungsdienst und Polizei konnten nichts mehr für ihn tun.