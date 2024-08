Töfffahrer trauern um tote Kollegen in Gais AR «Der Schmerz ist unbeschreiblich»

Am Donnerstagabend ereignet sich in Gais AR ein tragischer Unfall. Zwei Motorradfahrer verlieren ihr Leben, ein dritter wird schwer verletzt ins Spital geflogen. Töfffahrer zeigen an der Unfallstelle ihre Solidarität.