Luzerner Polizei sucht Zeugen Motorblock wurde bei Frontalcrash aus Auto gerissen

Ein schwerer Unfall ereignet sich gegen 4.15 Uhr am Samstagmorgen. Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos wurden vier Personen verletzt und vom Rettungsdienst in das Spital gebracht, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Samstag mittelt.