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Highlights im Video
Nach Notbremse muss Vaduz-Verteidiger ins Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Vaduz (2:1).
Publiziert: 00:03 Uhr
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Die Highlights des 1. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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