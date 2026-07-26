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Super League: Die Highlights der Partie Servette – Basel 0:1
Highlights im Video
Ex-Torschützenkönig Celar meldet sich mit Penalty-Tor zurück
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – Basel (0:1).
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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