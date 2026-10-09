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Stade Nyonnais – Aarau 2:1
Nyon-Goalie lässt Aarau verzweifeln – die Highlights

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Stade Nyonnais – FC Aarau (2:1).
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die Highlights des 10. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Stade Nyonnais
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