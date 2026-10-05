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«Beim Spielaufbau gibt es noch Verbesserungspotential»

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Nordmazedonien spricht Murat Yakin über Ardon Jashari.
Publiziert: vor 7 Minuten
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