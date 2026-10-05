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«Beim Spielaufbau gibt es bei Ardon noch Potential»
«Beim Spielaufbau gibt es noch Verbesserungspotential»
Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Nordmazedonien spricht Murat Yakin über Ardon Jashari.
Publiziert: vor 7 Minuten
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