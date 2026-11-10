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Das sagen die Nati-Neulinge Nyakossi und Ballet zum Aufgebot
Samuel Ballet über Nati-Aufgebot
«Zuerst Fuss fassen, dann etablieren»
Murat Yakin beruft zum ersten Mal Samuel Ballet und Roggerio Nyakossi ins Nati-Aufgebot. Für beide Neulinge ist es eine grosse Ehre.
Publiziert: 10:08 Uhr
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