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Samuel Ballet über Nati-Aufgebot
«Zuerst Fuss fassen, dann etablieren»

Murat Yakin beruft zum ersten Mal Samuel Ballet und Roggerio Nyakossi ins Nati-Aufgebot. Für beide Neulinge ist es eine grosse Ehre.
Publiziert: 10:08 Uhr
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