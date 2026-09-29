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Physiotherapeutin Silvia Sieber ist nach Ibiza ausgewandert
«Mein höchstes Trinkgeld? 1000 Euro!»

Ihre Kunden heissen Johnny Depp oder Richard Gere, ihr Arbeitsplatz sind Luxusyachten und Millionen-Fincas auf Ibiza. Doch der Weg von Physiotherapeutin Silvia Sieber war eigentlich eine Flucht. In der Auswanderer-Serie «Why Ibiza?» erzählt sie ihre Geschichte.
Publiziert: 29.09.2026 um 10:46 Uhr
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Sina Albisetti und Daniel Künzli
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